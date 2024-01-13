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Şehit ateşi Eskişehir'e düştü - Son Dakika
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Şehit ateşi Eskişehir'e düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Eskişehirli İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu. Şehidin ailesine acı haber askeri erkan tarafından iletilirken, yakınları da Türk Bayrağı asılı baba ocağına gelmeye başladı.

13.01.2024 - 11:10,
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Şehit ateşi Eskişehir'e düştü

ESKİŞEHİR - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Eskişehirli İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı. Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 9 askerimizin şehit olduğu duyuruldu.

Eskişehir'in Alpu İlçesi Bozan Mahallesi nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin de çıkan çatışmada şehadet şerbetini içti. Şehidin Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan baba ocağına acı haber askeri erkan ile ulaştı. Acı haberi alan yakınları, şehidin Türk Bayrağı asılı baba ocağına gelmeye başladı.

Nazif ve Ferah Evcin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 27 yaşındaki Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in bekar olduğu ve yaklaşık 1 yıl önce Hakkari'den Kuzey Irak'a gönderildiği öğrenildi.

Şehit ateşi Eskişehir\'e düştü
Kaynak: İHA
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