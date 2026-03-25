Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar kabri başında anıldı

25.03.2026 15:14  Güncelleme: 15:17
Manisa'da 1998 yılında şehit düşen Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, ebediyete intikal edişinin 28. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

25 Mart 1998 tarihinde Manisa'da görev uçuşu esnasında uçağın düşmesi neticesinde şehit düşen Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar için, ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Programda Şehit Yavuz Eracar için dua edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

