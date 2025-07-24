Şehit orman işçisinin halası konuştu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan orman işçisi Tolunay Kocaman'ın halası Ayten Kocaman, 1 hafta önce evlenen yeğenini anlattı.

Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Tolunay Kocaman'ın cenazesinin, Kümbet Mahallesi'ndeki evine getirilmesi bekleniyor. Şehit Kocaman'ın halası Ayten Kocaman, "Yeğeninin çok atak ve cesurdu. Çok üzüldüm, çok acı bir şey. 11 gün önce düğününü yaptık. Çocuklar kendi güçleriyle okudular, babası çiftçilikle uğraşıyordu. Ağabeyi öğretmen oldu, diğer abisi sinema tiyatro okudu İstanbul'da yaşıyor. Bir diğeri de Eskişehir'de öğretmen, üç erkek kardeşler. Tolunay da liseyi bitirince çalışmaya atıldı. Çok atak, cesur bir çocuktu. Hep 'Ben yaparım' diyen bir çocuktu. Ben haberi dün akşam saatlerinde aldım. Buraya da gelemedim haberleri yok diye. Geçen sene burada da bir yangın olmuştu, 700 civarı balya yandı. O zaman da çok çalıştı, çok yardımcı oldu. Ayın 14'ünde, bir hafta önceydi düğünü" diye konuştu. - ESKİŞEHİR