Sakarya'da 'M' Plakalı Toplu Taşıma Araçları Kural Tanımazlığı

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Sakarya'da faaliyet gösteren mavi renkte olan 'M' plakalı şehir içi toplu taşıma araçlarının sürücüleri durak haricinde yolcu alma, kırmızı ışıkta geçme, minibüsün kapısı açık şekilde şehir içinde ilerleme gibi birçok kuralı hiçe sayıyor. En son seyir halindeyken aracının gösterge paneline telefon koyarak maç izleyen sürücünün hem kendi canını hem de yolcularının canını hiçe sayması tepki çekti.

Sakarya genelinde faaliyet gösteren mavi renkte olan 'M' plakalı şehir içi toplu taşıma araç sürücüleri; durak haricinde yolcu alma, kırmızı ışıkta geçme, şehir içinde aracın kapısı açık şekilde ilerleme gibi birçok kuralı adeta tanımıyor. Kural tanımaz sürücüler, bununla birlikte hem taşıdıkları yolcuların hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşlar ise yaşanan durumlara karşı kolluk kuvvetlerinin gerekli müdahaleleri yaptığını fakat minibüsçülerin önlemleri dikkatte almadığını söyleyerek sitem etti. En son seyir halindeyken aracının gösterge paneline telefon koyarak maç izleyen sürücünün hem kendi canını hem de yolcularının canını hiçe sayması, tepki çekti.

"Hızlı gidiyorlar, aracın içine çok fazla insan alıyorlar ve kapıları açık gidiyorlar"

Bazı dolmuşların yolcu bölümünde yer alan kapıların açık bırakılarak seyrettiğini belirten Abdullah Taşkın, "Bazı dolmuşlar, kapıları açık süratle gidiyorlar, aracın içinde ayakta yolculuk yapan müşteriler varken" derken, dolmuşların sürekli kapasitesi dışında yolcu alarak sürat yaptıklarını belirten üniversite öğrencisi Zeynep Yalçıntaş ise, "Üniversiteli bir öğrenci olarak çoğunun adına konuşmak gerekirse çok hızlı gidiyorlar, aracın içine çok fazla insan alıyorlar ve kapıları açık gidiyorlar. Özellikle sıcak havalarda aracın içinde çok fazla insan olunca biz bunalıyoruz" diye konuştu.

Dolmuş şoförünün sözlü taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı

Öte yandan, minibüs şoförlerinin daha önceki karıştığı birçok adli olayda tekrar akıllara geldi. 9 Eylül 2023 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Adapazarı-Maltepe minibüsünde tek yolcu olarak kalan 17 yaşındaki genç kız, 45 yaşlarında olduğu öğrenilen şoförün sözlü tacizine maruz kaldı. Durumdan rahatsız olarak minibüsten inen genç kız, durumu ağabeyine anlattı. Bunun üzerine kızın ağabeyi ile yakınları minibüs şoförünü bularak darp etti. Bu esnada darp edilen arkadaşını kurtarmaya çalışan farklı bir minibüs şoförü ise sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi aracına bindirdi. Hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan ve Kayar Sokak istikametine giren minibüsün rampa aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, yolun sonundaki mıcıra girerek uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs ve arkadaşına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Polis ekipleri iddia üzerine konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Dolmuş şoförü, 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan tutuklandı, araç trafikten men edildi

28 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Üniversite okuduğu İstanbul'dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı'ndan bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 54 M 0258 plakalı minibüste adeta dehşeti yaşamıştı. Bindiği minibüste cezaevinden yeni çıkan ve daha öncesinde 30 adet farklı suçlardan kaydı bulunan şoför S.S.Y.'nin cinsel saldırısına uğrayan M.K., karşı koyunca darp edilmişti. Olayın ardından yakalanan S.S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın dehşeti yaşadığı 54 M 0258 plakalı minibüs trafikten men edildi. 22 Haziran 2023 tarihinde son kez mahkemeye çıkan şüpheli dolmuş şoförüne mahkeme heyeti sanık hakkında, 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay, 'cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 9 yıl, 'tehdit' suçundan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 24 yıl cezaya çarptırılmasına karar vermişti.

Yolcu taşımacılığı yapan minibüse muayenesi olmadığı için ceza kesildi

1 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda ise Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından polis ekipleri Sakarya genelinde denetimlerini başlattı. Denetimde durdurulan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün kış lastiğinin takılı olduğu görüldü fakat muayenesi olmadığı için araç sahibine para cezası kesildi.

'M' plakalı dolmuş şoförü kazaya sebebiyet vermekten tutuklandı

17 Ekim 2020 tarihinde ise Sakarya'nın Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139. Sokakta 'Dur' ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler manevra yapan K.P. idaresindeki 54 M 0336 plakalı dolmuşla çarpıştı. Kazada yunus timinde görevli Mehmet Tekcan ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Mehmet Tekcan ağır yaralanırken Özkan A. isimli polis memuru ise hafif yaraladı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede de kalbi duran Mehmet Tekcan isimli polis memuru, tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Ehliyetlerinin olmadığı ve kullandıkları aracın trafikten men edildiği için kaçan iki kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest kalırken kazaya sebebiyet vermekten gözaltına alınan dolmuş şoförü K.P. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıkışık caddede araç sollamaya kalktı, kağıt toplayan çocuğa çarptı

30 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlama öncesinde önündeki aracı sollamaya kalkan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araç, caddeden geçmekte olan kağıt toplayan bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk yere yığıldı. Kaza sonrası bölgeye koşan vatandaşlar tarafından durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kolunun kırıldığı öğrenilen çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kendi aralarında kavga ettiler, yolcular mağdur oldu

25 Aralık 2019 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yeni Camii istikametinden gelen 54 M 0218 plakalı mavi dolmuş ve 54 T 0590 plakalı araç yol vermeme yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma daha sonrasında Bulvar yolcu durağında da devam etti. 54 T 0590 plakalı araç sürücüsü araçtan inerek 54 M 0218 plakalı aracın şoför tarafındaki cama yumruk atarak camı kırdı. Daha sonrasında büyüyen olayda ise diğer dolmuş şoförü de 54 T 0590 plakalı aracın sol aynasını kırdı. Şoförler arasında çıkan tartışmada her iki araçta da mağdur olan yolcular duruma müdahale ederken olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polislerin geldiği esnada şoförler arasında alevlenen tartışma küfür ve hakaretlerle devam etti. Tartışmayı güçlükle ayıran polis ekiplerince şoförler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - SAKARYA