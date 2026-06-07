Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Annenin Cenazesi - Son Dakika
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Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Annenin Cenazesi

Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Annenin Cenazesi
07.06.2026 15:00
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Niğde'nin Gümüşler Beldesi'nde selde hayatını kaybeden Sabiha Dinçer, düzenlenen törenle uğurlandı.

Niğde'nin Gümüşler Beldesi'nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren 42 yaşındaki üç çocuk annesi Sabiha Dinçer, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Gümüşler Beldesi'nde dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından oluşan sel sularına, annesi ve çocuklarıyla birlikte kapılan Sabiha Dinçer ağır yaralı olarak kurtarılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Sabiha Dinçer için bugün öğle namazına müteakip Gümüşler Beldesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yeni Gümüş Camii'nde kılınan cenaze namazına Dinçer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Aktaş, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sabiha Dinçer'in cenazesi, gözyaşları arasında Gümüşler Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşler, 3. Sayfa, Çocuk, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Annenin Cenazesi - Son Dakika

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