Senegal\'de Uyuşturucu Operasyonu: Arama Yapılan Tekne Batırıldı, 5 Deniz Komandosu Kayıp

Senegal'in başkenti Dakar açıklarında uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenilen ve arama yapılan tekne, kimliği belirsiz kişiler tarafından batırıldı. Operasyona katılan 5 Senegalli deniz komandosunun kayıp olduğu açıklandı.

Senegal'de bir tekneye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Başkent Dakar açıklarında cuma günü Güney Amerika'dan Avrupa'ya tonlarca kokain sevk ettiğinden şüphelenilen tekne, Senegal Sahil Güvenliği'ne ait devriye botu tarafından durduruldu. Senegal Silahlı Kuvvetleri tarafından dün yapılan açıklamada ise teknenin donanma tarafından arandığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından batırıldığı belirtilirken, cuma gününden bu yana 5 Senegalli deniz komandosunun kayıp olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Arama sırasında teknedeki deniz komando müdahale ekibi, teknenin vanalarının açıldığını fark etti. Bu sabotaj eylemi, yasa dışı kargo ile ilgili tüm kanıtları ortadan kaldırmayı amaçlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Olayın ardından başlatılan kurtarma operasyonunda, Senegalli devriye ekibinden 7 kişi ve durdurulan teknenin mürettebatından 10 kişi kurtarılırken, kayıp 5 deniz komandosunu arama çalışmaları devam ediyor. - DAKAR