Serbest bırakılan Ercan Saatçi\'den ilk sözler: En azından dışarıda nefes alıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı. Günlerdir gözaltında olan Saatçi hakkında hakimlik, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

"EN AZINDAN DIŞARIDA NEFES ALIYORUM"

Serbest kaldıktan sonra görüntülenen Saatçi, Ekol Tv muhabirine; "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi.