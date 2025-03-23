Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den ilk sözler: En azından dışarıda nefes alıyorum - Son Dakika
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Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den ilk sözler: En azından dışarıda nefes alıyorum

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İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saatçi, "Şu an yorum yapmayayım. En azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi.

23.03.2025 12:00
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı. Günlerdir gözaltında olan Saatçi hakkında hakimlik, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

"EN AZINDAN DIŞARIDA NEFES ALIYORUM"

Serbest kaldıktan sonra görüntülenen Saatçi, Ekol Tv muhabirine; "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi.

Serbest bırakılan Ercan Saatçi\'den ilk sözler: En azından dışarıda nefes alıyorum

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Son Dakika 3.Sayfa Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den ilk sözler: En azından dışarıda nefes alıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • trgyky1978:
    suçsuz değilsin yargılama devam ediyor 44 18 Yanıtla
  • Ali sarıcıoğlu:
    Ercan saatçi sana sıra gelmedi merak etme birisi çeker ipini 26 10 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Adamın suçu kanıtlanmadıkça suçsuzdur. Sizin ne yasadan haberiniz var ne kanundan. Mal mal konuşuyorsunuz. İşinize gelmeyenler için sahip çıktığınız hıukusuzluğa bile saygınız yok, ne tip bi varlıksınız la siz? :) 24 1 Yanıtla
  • Radon Radon:
    Senin nefesine sokm 9 15 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    akıllı olun 8 6 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    herkez cıkacak haksız yere insanları alıyorsunuz. Ekonun kanıtlı bir tane suç dosyası yok. Tarih önünde yargılanacaksınız... 6 5 Yanıtla
  • Szka788304:
    halkın parasını sanatçılara vermekte kanunen yasaklansın ebruyu lüx içinde yaşatalım biz sürünelim bu tür organizasyonlar para karışma olarak görüyorum hem tüm vatandaş gelemiyor ise sen bunu düzenleyemezsin 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Hukuk kazanacak, sürekli aldananlar gene aldandı 4 4 Yanıtla
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