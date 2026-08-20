Serdivan'da Üvey Baba Silahla Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdivan'da Üvey Baba Silahla Öldürüldü

Serdivan\'da Üvey Baba Silahla Öldürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdivan'da üvey oğlu tarafından vurulan A.D. hastanede hayatını kaybederken, şüpheli yakalandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından silahla vurularak ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Teras katında bulunan yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle A.Y.F. ile üvey babası A.D.(45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y.F., üvey babası A.D.'ye tabancayla ateş etti. Boynunun sağ tarafından vurularak kanlar içinde kalan A.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise hastanenin önüne akın etti. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet güçleri, üvey oğul A.Y.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serdivan'da Üvey Baba Silahla Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka örneği yok Hayvan otlatan çiftçi buldu Başka örneği yok! Hayvan otlatan çiftçi buldu
İsrail’den Trump’a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek
Ankara’da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı
Çine’deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti Çine'deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti
Fatih’te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Fatih'te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Taşköprü’de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti Taşköprü'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti

00:13
Efsane futbolcu Roberto Carlos’tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
22:34
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
22:07
İBB davasında tansiyon yükseldi İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
21:07
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:10
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 01:59:02. #7.12#
SON DAKİKA: Serdivan'da Üvey Baba Silahla Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.