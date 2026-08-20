İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. Celtic, Hapoel Beer-Sheva ve Bodo/Glimt rakiplerini mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde ederken, Slovan Bratislava ile Celje arasındaki mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları sona erdi. Gecede oynanan 4 karşılaşmada takımlar, lig aşamasına kalabilmek için rövanş öncesinde avantaj elde etmeye çalıştı.
CELTIC'TEN 3 GOLLÜ GALİBİYET
İskoçya temsilcisi Celtic, sahasında Avusturya ekibi LASK'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Slovan Bratislava ile Celje arasındaki mücadelede ise kazanan çıkmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Hapoel Beer-Sheva, sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibi Bodo/Glimt ise NEC Nijmegen deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
GECENİN SONUÇLARI
- Celtic 3-0 LASK
- Slovan Bratislava 1-1 Celje
- Hapoel Beer-Sheva 2-1 Sabah
- NEC Nijmegen 1-3 Bodo/Glimt
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