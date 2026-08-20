İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. Celtic, Hapoel Beer-Sheva ve Bodo/Glimt rakiplerini mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde ederken, Slovan Bratislava ile Celje arasındaki mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları sona erdi. Gecede oynanan 4 karşılaşmada takımlar, lig aşamasına kalabilmek için rövanş öncesinde avantaj elde etmeye çalıştı.

CELTIC'TEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

İskoçya temsilcisi Celtic, sahasında Avusturya ekibi LASK'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Slovan Bratislava ile Celje arasındaki mücadelede ise kazanan çıkmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Hapoel Beer-Sheva, sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibi Bodo/Glimt ise NEC Nijmegen deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

GECENİN SONUÇLARI

  • Celtic 3-0 LASK
  • Slovan Bratislava 1-1 Celje
  • Hapoel Beer-Sheva 2-1 Sabah
  • NEC Nijmegen 1-3 Bodo/Glimt

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka örneği yok Hayvan otlatan çiftçi buldu Başka örneği yok! Hayvan otlatan çiftçi buldu
İsrail’den Trump’a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek
Ankara’da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı
Çine’deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti Çine'deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti
Fatih’te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Fatih'te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Taşköprü’de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti Taşköprü'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Trump, Kanada’ya yüzde 50 gümrük vergisini 3 gün durdurdu Trump, Kanada'ya yüzde 50 gümrük vergisini 3 gün durdurdu

07:34
İstanbul’da gece 50’ye yakın deprem oldu Üç uzman aynı soruya yanıt verdi
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi
07:30
Fenerbahçe eski yıldızı için Lyon maçını bekliyor Tur gelirse düğmeye basılacak
Fenerbahçe eski yıldızı için Lyon maçını bekliyor! Tur gelirse düğmeye basılacak
03:38
Trump, İran’a yönelik “eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon“ ilan etti
Trump, İran'a yönelik "eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon" ilan etti
00:13
Efsane futbolcu Roberto Carlos’tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
22:34
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
22:07
İBB davasında tansiyon yükseldi İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
21:07
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 07:38:03. #.0.2#
SON DAKİKA: İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.