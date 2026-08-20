Trump'tan İran'a Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Yaptırım Uyarısı

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Trump, İran'a en büyük ekonomik yaptırımları başlattıklarını ve destekleyenlere uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı şimdiye kadar dünyanın gördüğü en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattıklarını duyurarak, "İran'ı tecrit etmek ve oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmak için tüm müttefiklerimizin ABD'nin yanında durmasına ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Trump, "Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi olmasına izin veren ülkelerin de korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını duyuruyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Truth sosyal medya hesabından İran'la yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a ABD ile bir anlaşma yapması için şimdiye kadarki en büyük fırsatı verdiğini öne süren Trump, "Ancak, kendileri adına trajik bir şekilde bu fırsatı değerlendiremediler. Bu nedenle, İran'a yönelik şimdiye kadar herhangi bir ülkeye karşı yürütülmüş en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu duyuruyorum. Bu benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve tecrit olacak" dedi.

Trump'tan İran'a destek veren ülkelere gözdağı

İran'ın askeri yeteneklerinin büyük ölçüde yok edildiğini ve ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu kaydeden Trump, "Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi olmasına izin veren ülkelerin de korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını duyuruyorum" uyarısında bulundu. İran'la yapılan petrol kaçakçılığı, para takası ve nakit transferleri ile döviz büroları, gemicilik firmaları ve paravan şirketler üzerinden yapılan işlemlerin anında durdurulması çağrısı yapan Trump, bunları yapanların "kendilerini bildiğini" öne sürdü.

Trump, İran'ın köşeye sıkıştığını öne sürdü

Trump, İran'a yönelik kapsamlı ekonomik yaptırım operasyonunu "dönüm noktası" olarak niteleyerek, "İran'ı tecrit etmek ve oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmak için tüm müttefiklerimizin ABD'nin yanında durmasına ihtiyacımız var. Bu manyaklar köşeye sıkışmış durumda ve bu tarihi önlemler İran'ı ve dünya çapındaki terör yayma kabiliyetlerini felç edecek. İran, asla nükleer silah sahibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'tan İran'a Yaptırım Uyarısı - Son Dakika

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