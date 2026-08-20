Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimi ve değişen güvenlik mimarisi, komşu Yunanistan'da derin bir endişe yarattı. Yunan basını, olası bir Amerikan geri çekilmesinin bölgede Türkiye'nin elini daha da güçlendireceğini ve bu senaryonun Yunanistan ile İsrail için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini yazdı.

Orta Doğu’da değişen dengeleri mercek altına alan Yunan basını, ABD’nin bölgedeki etkisinin azalmasının Türkiye’ye büyük bir hareket alanı açacağını yazdı.

Yunanistan merkezli analiz ve haber platformu Militaire tarafından yayımlanan kapsamlı raporda, Washington yönetiminin İran'ın kapasitesini hafife alarak büyük bir stratejik hata yaptığı vurgulandı.

"İRAN BEKLENENDEN GÜÇLÜ ÇIKTI, YENİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI BAŞLADI"

Tahran yönetiminin mevcut krizde tahmin edilenden çok daha dirençli bir yapı sergilediği ve avantajlı bir konuma geçtiği belirtilen analizde, Orta Doğu'daki bu kırılmanın bölge ülkelerini yeni arayışlara ittiğine dikkat çekildi. Özellikle ABD ve İsrail'in hamleleri sonrasında, Körfez ülkelerinin yerel bir güvenlik mekanizması kurma ihtiyacı hissettiği aktarıldı.

Bu noktada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenen yeni güvenlik mutabakatına (Mekke Anlaşması) dikkat çekilen haberde, bu ittifakın ABD'nin Basra Körfezi'ndeki boşluğunu doldurmayı hedeflediği ifade edildi.

Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ VURGUSU

Haberde Ankara'nın savaş sonrası döneme yönelik hamlelerine de geniş yer ayrıldı. Türkiye'nin devasa bir üretim üssü ve yerli savunma sanayisi inşa ederek elini çok güçlendirdiği belirtildi. Bu kapasitenin, Türkiye'yi Suudi Arabistan gibi büyük ekonomik güce sahip ancak güvenlik açığı bulunan ülkeler için "doğal bir güvenlik sağlayıcısı" ve vazgeçilmez bir ortak konumuna yükselttiği kaydedildi.

"TEL AVİV VE ATİNA EN BÜYÜK KAYBEDEN OLACAK"

Bölgedeki bu güç değişiminin Yunanistan'ı yeni ve ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulunulan haberde, şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

"Yunanistan için sorun daha geniş kapsamlı. Amerika'nın kritik jeopolitik sistemlerden olası bir çekilmesi, bölgesel güçler için daha fazla alan açıyor. Türkiye bu süreci bir fırsat penceresi olarak görürken, Tel Aviv ile Atina en büyük kaybeden konumunda olacak"

YUNANİSTAN'DAN ACI İTİRAF: ONLARCA YIL GERİDE KALDIK

Türkiye'nin yükselen etkisi karşısında Atina yönetiminin güçlü ittifaklar kurması gerektiği belirtilirken, Yunanistan'ın bugüne kadar sadece "doğaçlama ve düşük yoğunluklu" politikalar yürüttüğü eleştirisi yapıldı. Yunan devletinin sadece turizm ve gayrimenkul sektörlerine bel bağladığı itiraf edilen analiz, şu özeleştiri dolu sözlerle noktalandı:

“Türkiye'ye karşılık, Yunanistan onlarca yıl geride kaldı. Siyasi sistemi, Türkiye'ye karşı uzun vadeli bir strateji geliştirmedi, önemli bir savunma sanayisi kurmadı ve turizm ve gayrimenkulün ötesinde ülkenin üretim kapasitesini yeniden inşa etmedi. Aynı dönemde Türkiye, üretimde önemli atılımlar yaptı”

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Orta Doğu, Türkiye, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka örneği yok Hayvan otlatan çiftçi buldu Başka örneği yok! Hayvan otlatan çiftçi buldu
İsrail’den Trump’a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek
Ankara’da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı
Çine’deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti Çine'deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti
Fatih’te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Fatih'te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Taşköprü’de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti Taşköprü'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Trump, Kanada’ya yüzde 50 gümrük vergisini 3 gün durdurdu Trump, Kanada'ya yüzde 50 gümrük vergisini 3 gün durdurdu
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an Gözaltında zafer işareti yaptı Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail’den küstah Türkiye çıkışı Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

07:50
Bu adam gerçekten uzaylı Sezonun ilk maçında yaptığına bakın
Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın
07:37
İzlemeyenler pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı
07:34
İstanbul’da gece 50’ye yakın deprem oldu Üç uzman aynı soruya yanıt verdi
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi
07:30
Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor Tur gelirse düğmeye basılacak
Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor! Tur gelirse düğmeye basılacak
03:38
Trump, İran’a yönelik “eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon“ ilan etti
Trump, İran'a yönelik "eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon" ilan etti
00:13
Efsane futbolcu Roberto Carlos’tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
22:34
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
22:07
İBB davasında tansiyon yükseldi İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
21:07
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:10
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 08:00:03. #7.12#
SON DAKİKA: Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.