Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Orta Doğu’da değişen dengeleri mercek altına alan Yunan basını, ABD’nin bölgedeki etkisinin azalmasının Türkiye’ye büyük bir hareket alanı açacağını yazdı.

Yunanistan merkezli analiz ve haber platformu Militaire tarafından yayımlanan kapsamlı raporda, Washington yönetiminin İran'ın kapasitesini hafife alarak büyük bir stratejik hata yaptığı vurgulandı.

"İRAN BEKLENENDEN GÜÇLÜ ÇIKTI, YENİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI BAŞLADI"

Tahran yönetiminin mevcut krizde tahmin edilenden çok daha dirençli bir yapı sergilediği ve avantajlı bir konuma geçtiği belirtilen analizde, Orta Doğu'daki bu kırılmanın bölge ülkelerini yeni arayışlara ittiğine dikkat çekildi. Özellikle ABD ve İsrail'in hamleleri sonrasında, Körfez ülkelerinin yerel bir güvenlik mekanizması kurma ihtiyacı hissettiği aktarıldı.

Bu noktada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenen yeni güvenlik mutabakatına (Mekke Anlaşması) dikkat çekilen haberde, bu ittifakın ABD'nin Basra Körfezi'ndeki boşluğunu doldurmayı hedeflediği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ VURGUSU

Haberde Ankara'nın savaş sonrası döneme yönelik hamlelerine de geniş yer ayrıldı. Türkiye'nin devasa bir üretim üssü ve yerli savunma sanayisi inşa ederek elini çok güçlendirdiği belirtildi. Bu kapasitenin, Türkiye'yi Suudi Arabistan gibi büyük ekonomik güce sahip ancak güvenlik açığı bulunan ülkeler için "doğal bir güvenlik sağlayıcısı" ve vazgeçilmez bir ortak konumuna yükselttiği kaydedildi.

"TEL AVİV VE ATİNA EN BÜYÜK KAYBEDEN OLACAK"

Bölgedeki bu güç değişiminin Yunanistan'ı yeni ve ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulunulan haberde, şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

"Yunanistan için sorun daha geniş kapsamlı. Amerika'nın kritik jeopolitik sistemlerden olası bir çekilmesi, bölgesel güçler için daha fazla alan açıyor. Türkiye bu süreci bir fırsat penceresi olarak görürken, Tel Aviv ile Atina en büyük kaybeden konumunda olacak"

YUNANİSTAN'DAN ACI İTİRAF: ONLARCA YIL GERİDE KALDIK

Türkiye'nin yükselen etkisi karşısında Atina yönetiminin güçlü ittifaklar kurması gerektiği belirtilirken, Yunanistan'ın bugüne kadar sadece "doğaçlama ve düşük yoğunluklu" politikalar yürüttüğü eleştirisi yapıldı. Yunan devletinin sadece turizm ve gayrimenkul sektörlerine bel bağladığı itiraf edilen analiz, şu özeleştiri dolu sözlerle noktalandı:

“Türkiye'ye karşılık, Yunanistan onlarca yıl geride kaldı. Siyasi sistemi, Türkiye'ye karşı uzun vadeli bir strateji geliştirmedi, önemli bir savunma sanayisi kurmadı ve turizm ve gayrimenkulün ötesinde ülkenin üretim kapasitesini yeniden inşa etmedi. Aynı dönemde Türkiye, üretimde önemli atılımlar yaptı”