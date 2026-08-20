Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın - Son Dakika
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Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın

Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın
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Atletico Madrid, LaLiga'nın ilk haftasında Malaga'yı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlarken, Alex Baena'nın frikikten kaydettiği muhteşem gol karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

LaLiga'da 2026-27 sezonunun ilk haftasında Atletico Madrid ile Malaga karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Kang-In Lee ve Alex Baena kaydetti. Atletico Madrid böylece yeni sezonun ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrıldı.

ALEX BAENA'DAN NEFES KESEN FRİKİK GOLÜ

Atletico Madrid'in galibiyetinde Alex Baena'nın attığı gol öne çıktı. Baena, kullandığı frikikte yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımının Malaga karşısındaki galibiyetine katkı sağladı. İspanyol futbolcunun frikikten kaydettiği gol, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

İşte o şahane golden kareler:

Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın
Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın
Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın

ATLETICO MADRID VILLARREAL DEPLASMANINA ÇIKACAK

Sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, LaLiga'nın ikinci haftasında Villarreal deplasmanına çıkacak. LaLiga'ya 8 yıl sonra geri dönen Malaga ise ikinci hafta karşılaşmasında sahasında Deportivo'yu ağırlayacak.

KOKE 18. SEZONUNA İLK 11'DE BAŞLADI

Atletico Madrid'in sembol isimlerinden Koke, Malaga karşısında teknik heyetin ilk 11 tercihleri arasında yer aldı. 34 yaşındaki futbolcu böylece Atletico Madrid A takımındaki 18. sezonuna başladı.

2009 yılında Atletico Madrid forması giymeye başlayan Koke, kulüp tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda bulunuyor. Deneyimli orta saha, yeni sezonda da kaptan olarak takımına liderlik etmeye devam ediyor.

MALAGA'NIN 8 YILLIK HASRETİ SONA ERDİ

Malaga, 2017-18 sezonunun ardından ilk kez LaLiga'da bir karşılaşmaya çıktı. İspanya futbolunun en üst seviyesinden düşmesinin ardından üçüncü lige kadar gerileyen Endülüs temsilcisi, yeniden yükselerek 2026-27 sezonunda LaLiga'daki yerini aldı. Malaga, 8 yıllık aranın ardından çıktığı ilk LaLiga karşılaşmasında Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

SIMEONE ATLETICO MADRID İLE 16. LA LIGA SEZONUNA ULAŞTI

Aralık 2011'den bu yana Atletico Madrid'in başında görev yapan Diego Simeone, takımının yeni sezondaki ilk karşılaşmasıyla birlikte kulüpteki 16. LaLiga sezonuna ulaştı. Arjantinli teknik direktör, 2026-27 sezonunda Atletico Madrid'deki 15. tam sezonunu geçiriyor. Simeone, Avrupa'nın 5 büyük liginde halen aynı takımın başında bulunan en uzun süreli teknik direktör olma özelliğini de sürdürüyor.

Atletico Madrid, La Liga, Malaga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın - Son Dakika

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