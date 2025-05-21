Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek - Son Dakika
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Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek

Seren Serengil\'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek

Ünlü sunucu Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının, ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tohma'nın annesi de iki yıl önce Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmişti. Serengil, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

21.05.2025 11:52
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Ünlü sunucu ve yorumcu Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla, sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Serengil, paylaşımında sevgilisinin yaşadığı derin acıya dikkat çekerken, Tohma'nın ailesinin daha önce de büyük bir kayıp yaşadığını hatırlattı. Ünlü sunucu, Tohma'nın annesinin iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremde hayatını kaybettiğini belirtti.

Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek

ÇARPIP KAÇTI

Kazanın detaylarını da paylaşan Serengil, Yusuf Tohma'nın hayatını kaybetmesine neden olan olayın bir trafik kazasından çok daha fazlası olduğunu ifade etti. Serengil, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maalesef Mustafa'nın babası Yusuf Tohma'nın kullandığı arabaya, ehliyeti olmayan, üstelik içkili ve sarhoş birisi çarpıyor. Arabası 3 takla atıyor ve bu kişi, adamı olay yerinde bırakıp kaçıyor. Hastaneye kaldırıldı fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kişinin yakalanması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Hem ehliyetsiz hem alkollü… Bu, kasten adam öldürmek demektir."

Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek

DAHA ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın kısa aralıklarla hem annesini hem de babasını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Serengil, sözlerini şu cümleyle tamamladı: "Üst üste annesini ve babasını kaybeden yol arkadaşım Tohma'ya ve acılı ailesine sabır diliyorum."

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Son Dakika 3.Sayfa Seren Serengil'den yürek yakan açıklama: Bu, kasten adam öldürmek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • engin7976744:
    Bu tohma ne tohumu,kim bu adam, haber değeri ne… 0 0 Yanıtla
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