Serik'te kendini polis olarak tanıtan şüpheli 15 bin dolar aldığı için tutuklandı - Son Dakika
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Serik'te kendini polis olarak tanıtan şüpheli 15 bin dolar aldığı için tutuklandı

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Serik'te kendini polis diye tanıtan şüpheli, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip paraların seri numaralarını isteyerek yaklaşık 15 bin dolar aldı. 32 iş yeri ve apartmanın 280 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli, 10 Ekim'de tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaştan yaklaşık 15 bin dolar alan şüpheli tutuklandı.

Serik'te telefonla arayan şüphelilerin, vatandaşın adının FETÖ soruşturmasına karıştığını ve evindeki paraların seri numaralarının alınması gerektiğini söyleyerek güven kazandıkları, bu yöntemle yaklaşık 15 bin dolar aldıkları belirlendi.

Güvenlik güçleri olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. 32 ayrı iş yeri ve apartmanın güvenlik kameralarından toplam 280 saatlik görüntülerin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından 10 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Serik'te kendini polis olarak tanıtan şüpheli 15 bin dolar aldığı için tutuklandı - Son Dakika
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