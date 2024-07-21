Serinlemek için girdiği ırmakta kaybolmuştu, 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği ırmakta kaybolmuştu, 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Serinlemek için girdiği ırmakta kaybolmuştu, 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Tokat'ta serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, saat 15.00 sıralarında Erbaa ilçesi Kale köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Sinan Öztürk arkaşları ile pikniğe gitti. Serinlemek için Yeşilırmak'a giren Öztürk, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Öztürk'ün suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, genci bulabilmek için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda 22 yaşındaki Sinan Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet hastanesine götürüldü.

21.07.2024 21:11  Güncelleme: 21:14
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Serinlemek için girdiği ırmakta kaybolmuştu, 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

TOKAT - Tokat'ta serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Erbaa ilçesi Kale köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Sinan Öztürk arkaşları ile pikniğe gitti. Serinlemek için Yeşilırmak'a giren Öztürk, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Öztürk'ün suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, genci bulabilmek için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda 22 yaşındaki Sinan Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

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