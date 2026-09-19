Sermaye piyasası soruşturmasında iki yöneticiye gözaltı kararı verildiği öğrenildi

Sermaye piyasası soruşturmasında iki yöneticiye gözaltı kararı verildiği öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan ve Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Kaynak: İHA
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