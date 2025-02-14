Servet Nur Şahin'in Avukatı Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Servet Nur Şahin'in Avukatı Açıklama Yaptı

Avukat Murat İdikurt, Servet Nur Şahin'in ölmemek için her şeyi yaptığını belirtti.

14.02.2025 20:37
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Avukat Murat İdikurt: "Servet Nur Şahin ölmemek için elinden geleni yaptı"

NEVŞEHİR - Geçtiğimiz gün eşi tarafından öldürülen Servet Nur Şahin'in avukatı yaptığı açıklamada; müvekkilinin ölmemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. İdikurt, "Hiç kimse mahkemeden haksız tahrikten indirimde bulunacağı iddiasında bulunup da hukuka aykırılık isnadında bulunmasın" dedi.

Nevşehir'de eşi tarafından vurularak öldürülen Servet Nur Şahin'in avukatı Murat İdikurt İHA'ya yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef geçtiğimiz gün Servet hanımı kaybettik. Bu aşamada kim nereden sağlıklı bilgi alacağını şaşırmış vaziyette. Servet hanımın çocuklarını göstermeme gibi bir durumu kesinlikle söz konusu değildir. Daha önemlisi 2 evladı için 2 bin liralık nafakayı ödemeyen bir babanın çocukları göstermediği iddiası hayatın olağan akışına aykırı. Servet hanım vefat etti ve kendisini savunamıyor ve anlatamıyor. Bizim ona bir vefa borcumuz var. Şahıs mahkemede ağır tahrik indiriminden yararlanmak için 'çocuklarımı göstermiyordu' gibi beyanlarda bulunmasın diye bu açıklamayı yapıyorum."

Avukat Murat İdikurt, katil zanlısı babanın 8 yaşındaki kızına mesaj atarak DNA testi yaptıracağını söylediğini de iddia ederek, "Katil zanlısı baba Servet Nur Şahin'in çocuklarının kendisinden olmadığı yönünde şaibe yaymış. Ayrıca Servet hanımın kendisini aldattığı yönünde de asılsız ithamlarda bulunmuş. Şahsın bu söylemleri ve iddiaları kesinlikle boşanma davasında yer almadı. Şahıs bu tür iddiaları ortaya atarak işleyeceği bu kötü fiile maşa hazırlama içinde olduğunu bugün anladık" şeklinde konuştu.

Servet Nur Şahin'in katil zanlısına karşı ağır tahrik indirimini gerçekleştirecek hiçbir fiilinin olmadığını söyleyen Avukat Murat İdikurt, "Servet hanım işin bu noktaya gelmemesi için kendince her şeyi yapmıştır. Biz avukatlar olarak kendisinin haklarını korumaya çalıştık. Fakat geldiğimiz noktada Servet hanımı kaybettik. Şu an kedisi yok fakat avukatları burada. Hiç kimse mahkemeden haksız tahrikten indirimde bulunacağı iddiasında bulunup da hukuka aykırılık isnadında bulunmasın" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Servet Nur Şahin'in Avukatı Açıklama Yaptı - Son Dakika

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