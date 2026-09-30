Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesine ilişkin polislerin yargılandığı davada ilk duruşma görüldü - Son Dakika
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Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesine ilişkin polislerin yargılandığı davada ilk duruşma görüldü

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Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesine ilişkin, haklarında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen 3 polis memurunun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin, haklarında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen 3 polis memurunun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık polis memuru Abdullah A. ile taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Abdullah A., olay tarihinde Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi'nde grup amiri olarak görev yaptığını belirterek, olay sırasında lavaboda bulunduğunu söyledi. Abdullah A., karakoldan kaçan Yunus Emre Geçti'nin annesinin yemek getirdiğini ve görüşmek istediğini, polis memuru Ramazan A.'nın bu sırada şahsı ailesiyle görüştürdüğünü ifade ederek, "Ramazan'ın inisiyatif aldığını düşünüyorum. Normalde lavaboda olmasaydım Ramazan'ın şüpheli şahsı ailesiyle görüştürmesine izin vermezdim. Meydana gelen olayda benim herhangi bir ihmalim yoktur" dedi.

Geçti'nin firar ettiğini öğrendikten sonra WhatsApp üzerinden diğer ekiplere bilgi verdiğini ve şahsın tehlikeli olabileceğini belirten Aktaş, kaçış yönünün tespit edilmesi için güvenlik kameralarının incelendiğini söyledi. Aktaş, polis memurları Kürşat Hakkı S. ve Şeyda Yılmaz'ın şüphelinin peşinden gittiklerini ise sonradan öğrendiğini kaydetti.

Suçlamaları kabul etmeyen Abdullah A., beraatını talep etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Kasım 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaÜmraniyePolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesine ilişkin polislerin yargılandığı davada ilk duruşma görüldü - Son Dakika
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