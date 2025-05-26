Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153362. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal G. idaresindeki 42 ZK 717 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Muhammed Cedan E. idaresindeki 42 MA 4679 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin arka kısmında oturan eşi ve kızı yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.