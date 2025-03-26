Seydişehir'de Usulsüz Reçete Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Seydişehir'de Usulsüz Reçete Operasyonu

Konya'nın Seydişehir'de kırmızı/yeşil reçete yazan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

26.03.2025 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Poliklinikte usulsüz yeşil/kırmızı reçeteli ilaç yazanlara operasyon

KONYA - Konya'nın Seydişehir İlçe Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde kırmızı/yeşil reçeteli ilaçların usulsüz yazılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde tıbbi sekreter olarak görev yapan M.B.'nin kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları doktorun bilgisi olmadan yazdığı belirlendi. Olayın ardından Seydişehir Devlet Hastanesi tarafından yapılan inceleme neticesinde olay Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası tıbbi sekreterler M.B ve hastanede mesai arkadaşı S.G. tıbbı sekreterlerle ilişkili olduğu değerlendirilen H.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Yaklaşık 100 reçete yazıldığı belirlendi

Ekiplerin yaptığı araştırmada tıbbi sekreterler tarafından yaklaşık 100 adet kırmızı/yeşil reçeteli ilaç yazıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B.'nin kendini görüntüleyen gazetecileri, "Çıkınca görüşeceğiz" diye tehdit etmesi dikkat çekti.

Şüpheliler M.B., S.G. ve H.E. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Seydişehir, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Konya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seydişehir'de Usulsüz Reçete Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:17:32. #7.12#
SON DAKİKA: Seydişehir'de Usulsüz Reçete Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement