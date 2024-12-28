Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
KOCAELİ - Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan araçtan dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobili durdurarak indi. Kısa sürede otomobilde alevler yükseldi. Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü.
Yangın sebebiyle araçta hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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