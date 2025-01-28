Seyyar Satıcıların Gece Operasyonu: 'Bir Daha Yaparız, Bizde Para Çok' - Son Dakika
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Seyyar Satıcıların Gece Operasyonu: 'Bir Daha Yaparız, Bizde Para Çok'

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Denizli'de zabıta ekiplerinin gece düzenlediği operasyonda seyyar satıcıların ilginç sözleri ve alışkanlıkları dikkat çekti. Ekipler, halk sağlığını tehdit eden gıda satışı yapan seyyar satıcılara yaklaşık 50 bin TL ceza keserken, bir seyyar satıcının 'Bir daha yaparız, bizde para çok' demesi pes dedirtti.

28.01.2025 14:46  Güncelleme: 14:58
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Zabıtanın gece operasyonunda seyyarın sözleri pes dedirtti: "Bir daha yaparız, bizde para çok"

Çadır kurup soba kuran televizyonlu seyyar dikkat çekti

Denizli'de zabıta ekipleri seyyara geçit vermemek için gece operasyonlarına başladı

Seyyar satıcıda yemek yiyen vatandaş satıcıya düzenlenen operasyonu film gibi izledi

DENİZLİ - Denizli'de zabıta ekipleri kayıt dışı gıda satışı yapan seyyar satıcılara yönelik düzenlediği gece operasyonunda ilginç anlar yaşandı. Seyyar satıcılara ait tabure ve masaları zabıta ekiplerinin topladığı sırada yemek yiyen vatandaşların istifini bozmaması dikkatlerden kaçmazken, bir seyyar satıcının "Fark etmez, bir daha yaparız. Bizde para çok" demesi pes dedirtti.

Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Merkezefendi Belediyesi Zabıta ekipleri, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri işbirliğinde kentin farklı noktalarında halk sağlığını tehlikeye düşüren ve kayıt dışı gıda satışı yapan seyyar satıcılara gece operasyonu düzenledi. Balık ekmek, köfte, kokoreç, tavuklu pilav gibi gıdaları kayıt dışı satışı yapan seyyar satıcılara ekipler bir anda operasyon düzenledi. Neye uğradıklarını anlayamayan seyyar satıcıların kimi alelacele toplanmaya çalışırken, kimi ise ekiplere güçlük çıkardı. Seyyar satıcılardaki düzenekler ise pes dedirtti. Kimi satıcı güvenlik kamerası sistemi kurarken, kimi ise seyyar aracının yanına kurduğu çadırın içine peletli soba ve televizyon koyduğu görüldü.

Zabıta malzemeleri toplarken vatandaş istifini bozmadan yemeğine devam etti

Operasyonda zabıta ekipleri seyyar satıcılara ait tabure, masa ve gıda güvenliğini sağlamayan ürünlere el koydu. Zabıta ekipleri seyyar satıcılara ait malzemeleri topladığı sırada vatandaşın yemeğine devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yemek yiyen vatandaşlar yerlerinden kıpırdamadan bir yandan yemeğini yerken, diğer yandan zabıta ekiplerinin operasyonunu izledi.

Seyyar satıcının pişkinliği pes dedirtti

Denetimler sırasında kimi seyyar satıcı suçunu kabul ederek cezai işlem uygulanmasına tepki göstermezken, kimi seyyar ise ortalığı adeta birbirine kattı. Aracın içerisindeki malzemeyi zabıtanın alamayacağını söyleyen bir seyyar satıcının araç dışındaki elektrikli ısıtıcısının alınmasına ise tepki göstererek ekiplere zorluk çıkardı. Denetimler sırasında bir seyyar satıcının söylemleri bu kadarına da pes dedirtti. Bir seyyar satıcı kendisine cezai işlem uygulandığı sırada "Fark etmez ağabey, bir daha yaparız. Bizde para çok" derken, gülerek gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

Denetimlerde seyyar satıcılara yaklaşık 50 bin TL ceza uygulandı

Ekipler tarafından yapılan operasyonda denetim uygulanan seyyar satıcılara kabahatler kanunu kapsamında işgal, çevreye rahatsızlık ve seyyar satıcılık işlemlerinden yaklaşık 50 bin TL cezai işlem uygulandı. Çok sayıda masa, sandalye gibi eşyaya da el konuldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlerle mücadelede kararlılık vurgusu yapılırken, denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyyar Satıcıların Gece Operasyonu: 'Bir Daha Yaparız, Bizde Para Çok' - Son Dakika

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