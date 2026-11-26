Siber casusluk şebekesi MİT'in çalışmalarıyla çökertildi, 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT'in çalışmaları sonucunda kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedefleyen siber casusluk şebekesi çökertildi. Savunma sanayii başta olmak üzere bu ağları hedef alan şebekeye yönelik çalışmada yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi, MİT'in çalışmaları sonucunda çökertildi. Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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