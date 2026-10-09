Sicilya\'da Marsala\'yı vuran iki hortum 4\'ü çocuk 9 kişiyi yaraladı

İtalya'nın Sicilya bölgesini vuran hortumda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İtalya'nın Sicilya bölgesinde yer alan Marsala kentini iki hortum vurdu. Ağaçların ve araçların devrilmesine neden olan hortumlarda, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Deniz üzerinde oluşan hortumlar hızla büyüyerek karaya çıktı. Hortumun vurduğu bir okulda ağır hasar meydana gelirken, bir stadyumun yakınlarında ise birkaç araç hortumun etkisi ile havalandı.

Bir görgü tanığı, "Birkaç saat önce ölümden bu kadar hiç korkmamıştım. Bu şey sadece iki dakika içinde dört kat büyüdü. Halen titriyorum ama şans eseri benim evimde her şey yolunda. Başka yerlerde ise durum böyle değil her yerden ambulans sesleri duyuluyor. Tam bir kaos yaşanıyor" ifadelerini kullandı.