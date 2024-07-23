Sigaram yok deyince sırtından bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika
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Sigaram yok deyince sırtından bıçaklanarak yaralandı

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Aksaray'da parkta gezerken sigara isteyen 2 kişiye sigarası olmadığını söyleyen bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olayda yaralanan şahıs, hızla müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

23.07.2024 01:42
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"Sigaram yok" deyince sırtından bıçaklanarak yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da parkta gezerken sigara isteyen 2 kişiye sigarası olmadığını söyleyen bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, R.K. isimli yabancı uyruklu şahıstan, iddiaya göre parkta gezerken tanımadığı 2 kişi önünü kesti ve sigara istedi. Sigarasının olmadığını söylemesi üzerine arkasını dönüp gitmek isteyen şahıs, 2 kişiden biri tarafından sırtından bıçaklandı. Bıçak darbesiyle neye uğradığını şaşıran şahıs kanlar içinde yere yığılırken durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yabancı uyruklu şahıs ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli 2 şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sigaram yok deyince sırtından bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika

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