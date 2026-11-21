Siirt'in Baykan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çaykaya köyünde henüz belirlenemeyen nedenle minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.