Siirt Baykan'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 3 ağır yaralı hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Baykan'a bağlı Çaykaya köyünde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Baykan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çaykaya köyünde henüz belirlenemeyen nedenle minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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