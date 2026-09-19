Siirt Eruh\'ta Zarova Çayı\'ndaki yangın koordineli müdahaleyle söndürüldü

Siirt'in Eruh ilçesi Zarova Çayı mevkiinde çıkan yangın, yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 10.50 sıralarında Zarova Çayı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman işletme şefliği, itfaiye ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.