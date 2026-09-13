Siirt Kurtalan\'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. Kazada iki araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen kamyon fren yapmasına rağmen duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.