Siirt Pervari'de menfez çukuruna düşen araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Siirt Pervari'de menfez çukuruna düşen araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Siirt Pervari\'de menfez çukuruna düşen araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Siirt'in Pervari ilçesinde menfez çalışması yapılan çukura düşen otomobildeki 2 kişi yaralanarak Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı noktada 13 Ekim'de de benzer kaza yaşandığı, vatandaşların güvenlik önlemi ve uyarı levhası bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde çalışma yapılan menfez çukuruna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pervari ilçesine bağlı Gölköy ile Kubik köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, menfez çalışması yürütülen alanda seyir halinde olan 56 AAZ 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu açılan çukura düştü. Otomobil çukur içerisinde dik vaziyette kalırken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, aynı noktada 13 Ekim'de de benzer bir kazanın yaşandığı ve çukura düşen araçtaki anne ile oğlunun yaralandığı öğrenildi. Vatandaşlar bölgede yeterli güvenlik önlemi ve uyarı levhası bulunmadığını iddia ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilPervariGüncelSiirtKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Pervari'de menfez çukuruna düşen araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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