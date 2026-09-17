Siirt'te 180 bin liralık altın bilezik hırsızlığı jandarmanın kamera takibiyle çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te 180 bin liralık altın bilezik hırsızlığı jandarmanın kamera takibiyle çözüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt\'te 180 bin liralık altın bilezik hırsızlığı jandarmanın kamera takibiyle çözüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te bir kişinin unuttuğu çantasından yaklaşık 180 bin lira değerindeki 3 altın bileziğin alınması olayı, jandarmanın 11 kameradan 13 saatlik görüntü ve 8 PTS noktasındaki yaklaşık 350 araç geçişini incelemesiyle aydınlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli suçunu kabul ederken, bilezikler adli emanete teslim edildi.

Siirt'te kayıp veya hata sonucu ele geçen eşya üzerinde tasarruf suçu, jandarma ekiplerinin 11 farklı kameradan 13 saatlik görüntü incelemesi ve 8 ayrı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasındaki yaklaşık 350 araç geçişinin incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül 2026 günü saat 13.55 sıralarında S.Ö. isimli şahıs, Deliktaş bölgesinde çantasını unuttuğunu, daha sonra çantasını bulduğunda içerisinde bulunan 3 adet 22 ayar altın bileziğin eksik olduğunu belirterek jandarmaya müracaat etti. Bileziklerin toplam değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu belirtildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın şüphelisinin tespit edilmesi amacıyla 11 farklı kameraya ait 13 saatlik görüntü incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin eşkali belirlendi. Şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla 8 farklı PTS noktasına ait yaklaşık 350 araç geçiş görüntüsü de detaylı şekilde incelendi. Çalışmalar sonucunda şüphelinin H.D. isimli şahıs olduğu ve kiralık araçla il dışından Siirt'e geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada bulunan 3 adet altın bilezik muhafaza altına alınarak adli emanete teslim edildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaSiirtSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umman Denizi’nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı Umman Denizi'nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı
Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
13:00
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’ın kapısını Osimhen için çalacaklar
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:49
Almanya’nın kadrosu açıklandı Klopp’tan Sane’ye hayatının şoku
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 13:55:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Siirt'te 180 bin liralık altın bilezik hırsızlığı jandarmanın kamera takibiyle çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement