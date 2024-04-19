Siirt\'te 5 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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Siirt'te 5 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 10 ay hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıs, Kurtalan ilçesinde yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Çalışmalar çerçevesinde, Siirt'te 4 ayrı konutta silahla yağma suçundan 7 yıl 6 ay, Nazilli İlamat ve İnfaz bürosunca hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay olmak üzere 5 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 10 ay hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edilen S.G. isimli şahıs Kurtalan ilçesinde yakalandı.

S.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT