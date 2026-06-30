Siirt\'te Akraba Kavgasında Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Sümer mezarlığı çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu belirtilen akrabalar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre M.D., kendisiyle konuşmak isteyen yakınlarının bulunduğu bölgeye aracıyla geldi. Araçtan inmeden yaşanan gerginliğin ardından M.D., aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Aracın hareket ettiği esnada M.D.'nin amcası M.D.'ye çarptığı ve amcanın iki bacağından yaralandığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı amca, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT