Siirt'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Siirt'te çıkan anız yangını, itfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle söndürüldü. İnceleme başlatıldı.
Siirt'te anız yangın, itfaiye ve TOMA desteğiyle söndürüldü.
Çevre yolu hastane mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyete ait TOMA yönlendirildi. İtfaiye ve emniyet ekiplerinin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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