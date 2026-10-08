Siirt\'te asansörde ayağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Siirt'te asansörde ayağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çubuk Caddesi'nde saat 18.40 sıralarında asansörde ayağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Çocuk Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te asansörde ayağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çubuk Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 8 yaşındaki M.Ş.C.'nin asansörde ayağının sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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