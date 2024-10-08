Siirt'te ATM'lere Zarar Veren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siirt'te ATM'lere Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Siirt'te iki özel bankaya ait ATM'lere zarar veren S.Ş. polis tarafından yakalandı, adli işlemler devam ediyor.

08.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te iki özel bankaya ait ATM'lerin ekranlarına zarar veren S.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6 Ekim 2024 saat 22.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Hz. Fakirullah Caddesi üzerinde bulunan iki özel bankaya ait ATM cihazlarının camlarına zarar verildiğine dair gelen ihbar üzerine, il emniyet müdürlüğü asayiş şube ekiplerimiz harekete geçmiştir. Yapılan detaylı kamera incelemeleri ve çevrede yürütülen araştırmalar neticesinde, olaya karışan şüpheli şahıs S.Ş., kısa süre içerisinde yakalanmıştır. Daha önce 'Hayvan Hırsızlığı' suçundan 2 adet suç kaydı bulunan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, siirt, Hukuk, Suç, ATM, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te ATM'lere Zarar Veren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Cani Semih Çelik’in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
12:42 Atatürk heykeline balyozlu saldırı Vatandaşlar anında müdahale etti Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti
12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
18:23 Trump Yönetiminin SEC Başkanı belli oldu Trump Yönetiminin SEC Başkanı belli oldu
18:01 Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage’nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:24 Amedspor’da Ersun Yanal krizi: Taraftarlar istifaya davet ediyor Amedspor'da Ersun Yanal krizi: Taraftarlar istifaya davet ediyor
17:24 “Togg satılacak“ iddiaları vardı En tepe isimden açıklama "Togg satılacak" iddiaları vardı! En tepe isimden açıklama
17:21 Xavi, Fenerbahçe’nin rakibinin başına geçiyor Xavi, Fenerbahçe'nin rakibinin başına geçiyor
17:16 Galatasaray’da yatıyordu Fransa’da durdurulamıyor Galatasaray'da yatıyordu! Fransa'da durdurulamıyor
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 13:57:22. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te ATM'lere Zarar Veren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.