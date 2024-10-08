Siirt'te ATM'lere Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

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Siirt'te iki özel bankaya ait ATM'lerin ekranlarına zarar veren S.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6 Ekim 2024 saat 22.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Hz. Fakirullah Caddesi üzerinde bulunan iki özel bankaya ait ATM cihazlarının camlarına zarar verildiğine dair gelen ihbar üzerine, il emniyet müdürlüğü asayiş şube ekiplerimiz harekete geçmiştir. Yapılan detaylı kamera incelemeleri ve çevrede yürütülen araştırmalar neticesinde, olaya karışan şüpheli şahıs S.Ş., kısa süre içerisinde yakalanmıştır. Daha önce 'Hayvan Hırsızlığı' suçundan 2 adet suç kaydı bulunan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi. - SİİRT