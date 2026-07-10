Siirt bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kurtalan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde çıktı. Evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınmasıyla muhtemel bir facianın önüne geçilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT