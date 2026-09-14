Siirt\'te belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Siirt'te meydana gelen kazada belediye otobüsü ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Veysel Karani Mahallesi'nde Sevgi Evleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki belediye yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ağır hasar alırken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.

Yaralı sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.