Siirt\'te Damperi Açık Kamyon EDS Direklerine Çarptı

Siirt'in Baykan ilçesinde damperi açık unutulan hafriyat kamyonu, seyir halindeyken Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direklerine çarptı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kent Ormanı mevkisinde 01 AHM 018 plakalı damperi açık unutulan kamyon, EDS direklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkler devrilerek kullanılmaz hale geldi. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kısa süreli trafiğin aksadığı bölgede ekipler güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. EDS sisteminin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. - SİİRT