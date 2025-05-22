Siirt\'te Ev Yangını: Can Kaybı Yok

Siirt'in Kurtalan ilçesi Üçpınar köyünde bir evde çıkan yangın evi küle çevirdi.

Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde Ali Keklik'e ait evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen küle çevirdi. Yangını fark eden aile bireyleri son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Köy halkı, kuyu suyu ve kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - SİİRT