Siirt\'te firari şahıs yakalandı

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Siirt il jandarma ekipleri tarafından hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca 'hırsızlık' suçundan hakkında 5 yıl 3 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs Siirt il merkezinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT