Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12–20 Eylül tarihleri arasında 18. durağı Kahramanmaraş olacak. İlk kez festivalle buluşacak şehir, dokuz gün boyunca tarihi ve kültürel mekanlarına yayılan etkinliklerle kültür ve sanatın merkezine dönüşecek. UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle öne çıkan Kahramanmaraş’ın gelenekleri festivalle birlikte farklı sanat disiplinleriyle yeniden yorumlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “ Kahramanmaraş, edebiyatından el sanatlarına, müziğinden mutfak kültürüne kadar güçlü bir mirası bugüne taşıyan şehirlerimizden biri. UNESCO Edebiyat Şehri unvanı da bu zengin birikimin uluslararası ölçekteki değerini ortaya koyuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni ilk kez Kahramanmaraş’a getirerek şehrimizin sahip olduğu bu büyük kültürel potansiyeli daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecine de dikkat çekerek, “Kahramanmaraş’ın yaşadığı büyük acının ardından yeniden ayağa kalkma iradesi, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Şehrimizin ihya ve yeniden inşa sürecine yalnızca fiziki yapılarıyla değil, kültürel ve sosyal hayatıyla da eşlik etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Kültür ve sanatın iyileştirici, birleştirici ve geleceğe umutla bakmayı sağlayan

gücüne inanıyoruz. Bu festival vesilesiyle Kahramanmaraş’ın tarihi mekanlarını, sanatını, edebiyatını, zanaatlarını ve insan hikayelerini yeniden hayatın merkezine taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Bakan Ersoy, Kahramanmaraş mutfağının da festival kapsamında ziyaretçilerle buluşacağını belirterek, kentin geleneksel lezzetlerinin 52 Lezzet Noktası aracılığıyla tanıtılacağını ifade etti. Maraş mutfağının kendine özgü tatlarının kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, festivalin şehrin gastronomi zenginliğini keşfetmek isteyenler için de kapsamlı bir buluşma noktası olacağını söyledi.

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

KAHRAMANMARAŞ’IN MUTFAK KÜLTÜRÜ 52 LEZZET NOKTASI’NDA ZİYARETÇİLERLE BİR ARAYA GELECEK

Kahramanmaraş’ın gastronomi programına Michelin rehberinde yer alan Sinem Özler ev sahipliği yapacak. Şef Claudio Chinali, şef Kerem Bilginer, televizyon programı sunucusu ve yemek anlatıcısı Sedef İybar, gastronomi yazarı Ebru Erke, Kahramanmaraş gastronomi uzmanı Sibel Dedeoğlu, yemek kültürü araştırmacısı Gamze İneceli İpek ve gastronomi yazarı Talip Bayram ise konuk isimler arasında yer alacak.

Kahramanmaraş’ın gastronomi kültürü; yüzyıllar boyunca şekillenen üretim geleneği, coğrafi zenginlikleri ve yörede yetişen ürünlerin mutfaktaki kullanımıyla kendine özgü bir karakter taşıyor. Et, bulgur, yoğurt, tarhana, sumak ekşisi, kırmızı biber ve yöresel otların yoğun olarak kullanıldığı Maraş mutfağı; güçlü aromaları, ekşi tatları ve geleneksel pişirme teknikleriyle zengin bir sofra kültürünü yansıtıyor. Maraş tarhanası, eli böğründe, sömelek köfte, ekşili ayasulusu, yoğurtlu dövme aşı, acem pilavı, Maraş paçası, içli köfte, mumbar dolması ve çöş börek, şehrin karakteristik lezzetleri arasında öne çıkıyor.

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Maraş tarhanası; yoğurt, dövme ve kekikle hazırlanıp ince sergiler halinde kurutulması ve hem çerez hem de çorba olarak tüketilmesiyle kentin özgün mutfak mirasını yansıtırken, sumak ekşisi ve Maraş biberi de yemeklere kendine özgü tat ve aroma katıyor. Tatlılarda ise cevizli sucuk, samsa, ravanda şerbetiyle hazırlanan Maraş çöreği ve burma kadayıf öne çıkıyor. Şehrin dünya çapında tanınan simge lezzeti Maraş dondurması ise keçi sütü ve salep kullanımıyla kazandığı yoğun kıvamıyla Kahramanmaraş’ın gastronomi kimliğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu zengin mutfak mirası, 52 Lezzet Noktası ile festival ziyaretçilerine Kahramanmaraş’ın özgün tatlarını keşfetme ve şehrin kültürünü damaklarda deneyimleme fırsatı sunacak.

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

MARAŞLILAR KONSER MARATONUNDA BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLERİ DİNLEYECEK

Kahramanmaraş’ta festival akşamları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenecek konserlerle şenlenecek. Konser programı kapsamında Kıraç, Alişan, Sefo, Ahmet Şafak, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Ebru Yaşar, Merve Özbey ve Murat Boz Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında ünlü sanatçıların yanı sıra birbirinden özel konser programları da yer alacak. 6’ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı’nın konserinden Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerinin seslendirileceği “Neşet Ertaş Türküleri”ne uzanan yedi ayrı konser Kahramanmaraşlıların dinletisine sunulacak.

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

ATÖLYELERDEN SERGİLERE, ÇOCUK OYUNLARINDAN ETKİNLİKLERE UZANAN PROGRAM

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali ile Kahramanmaraş Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, Kahramanmaraş Kalesi’nde “Yaşayan Miras: Kahramanmaraş Sergisi” ve “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” yer alacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde bulunan Kahramanmaraş ve Anadolu Kültürü Temalı Giysi Sergisi ve Taş Medrese’deki Edebiyattan Nakışa sergileri de festival boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

İlk kez düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali’nde tiyatro ve müzikaller çocuklar için sahnelenecek. Elsa Çocuk Müzikali’nden Küçük Ejderha Lili’ye uzanan özel çocuk etkinlikleri miniklere keyif dolu anlar yaşatacak. Aynı zamanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi Çocuk Köyü’nde kurulacak Çocuk Köyü Etkinlikleri ve ASELSAN Çocuk Şenliği de çocukların eğlence dünyasına ortak olacak.

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Fotoğraf tutkunları ise FotoMaraton Kahramanmaraş ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde, şehrin köklü geçmişinden izler barındıran sokakları kendi kadrajlarıyla ölümsüzleştirecek. Yarışmanın da yapıldığı etkinlikte Kahramanmaraş eşsiz fotoğraflara kavuşacak.

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, 12 – 20 Eylül tarihleri arasında konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, çocuk oyunlarından birbirinden farklı etkinliklerine uzanan programıyla ziyaretçilerine şehrin kültürel zenginliğini sanatla iç içe deneyimleme fırsatı sunacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Edebiyat, Türkiye, Unesco, Turizm, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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