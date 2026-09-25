Fon soruşturmasında üçüncü dalga: İki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında üçüncü dalga: İki kişi tutuklandı

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Fon soruşturmasında üçüncü dalga: İki kişi tutuklandı
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem yaptığı tespit edilen 12 kişiden 5'i hakkında daha önce işlem başlatılırken, kalan 7 şüpheli İstanbul'daki eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5 kişinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyonla birlikte incelemeler kapalı fonda işlem gerçekleştiren kişilere uzandı. Şüpheliler arasında şirket yöneticileri ile farklı görevlerde çalışan isimler bulunuyor. Soruşturmanın daha önceki aşamalarında da çok sayıda kişi hakkında adli işlem uygulanmıştı. 

KAPALI FONDA İŞLEM YAPAN 12 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi. Yapılan incelemelerde Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden 5'i hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında fonların kapalı olduğu dönemde işlem gerçekleştiren kişilerin kimliği ve para hareketleri de inceleme başlıkları arasında yer alıyor. 

Fon soruşturmasında üçüncü dalga: İki kişi tutuklandı

İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yeni tespitlerin ardından polis ekipleri 25 Eylül'de harekete geçti. İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin savcılıktaki işlemleri ise devam ediyor.

LİSTEDE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ DE VAR

Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin görevleri de dikkat çekti. Şüpheliler arasında inşaat ve araç kiralama şirketlerinin yöneticilerinin yanı sıra tasarruf finansmanı alanında çalışan isimler, finans ve bilgi işlem uzmanları bulunuyor.  Gözaltı kararı verilenler arasında bir inşaat şirketinin yöneticisi F.L., araç kiralama şirketinin genel müdürü N.E.T. ve tasarruf finansman kuruluşunun yöneticisi E.G. yer aldı. Aynı tasarruf finansman şirketinin denetçisi N.D. ile finans uzmanı H.B.A. ve bir inşaat şirketinde bilgi işlem uzmanı olarak görev yapan Y.C. de listede bulunuyor.

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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında üçüncü dalga: İki kişi tutuklandı - Son Dakika
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