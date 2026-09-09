Sultangazi'de ‘parka gidiyorum’ diye evden çıkan anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp

İstanbul Sultangazi'de 33 yaşındaki Şenay Alan, eşine 3 çocuğuyla parka gideceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Telefonunun kapalı olduğunu fark eden eşi Murat Alan, yaptığı aramalardan sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Alan, "Üç çocuğumdan ve annesinden haber alamıyorum. Aç mı, susuz mu bilmiyorum" dedi.

Olay, 7 Eylül'de Sultangazi'nin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şenay Alan, saat 12.00 sıralarında eşi Murat Alan'ı arayarak çocukları İsmail Can Alan (10), Asya Alan (6) ve Bulut Rüzgar Alan (3) ile parka gideceğini söyledi.

TELEFONU KAPANDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Aradan birkaç saat geçmesinin ardından eşini arayan Murat Alan, telefonunun kapalı olduğunu fark etti. Akrabaları ve komşularıyla birlikte Şenay Alan'ın gidebileceği yerlere bakan aile herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Murat Alan bunun üzerine polis merkezine giderek eşi ve üç çocuğu için kayıp başvurusunda bulundu.

"3 ÇOCUĞUMDAN VE ANNELERİNDEN HABER ALAMIYORUM"

Eşinin kendisini işe giderken aradığını anlatan Murat Alan, şunları söyledi: "İşteyken eşim beni aradı. 'Ben parka gidiyorum, çocuklarımı gezdireceğim ve biraz hava alsınlar' dedi. Ben de 'Sıkıntı yok, sen bilirsin, istediğin gibi yap' dedim. Aradan 1-2 saat geçti. Arıyorum, telefonlarına ulaşamıyorum. Haber alamıyorum, ne yapacağım bilmiyorum."

Çocuklarının bulunmasını isteyen Alan, "Üç çocuğumdan ve annesinden haber alamıyorum" dedi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Eşinin psikolojik sorunları bulunduğunu öne süren Murat Alan, çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini belirterek, "Başına bir iş gelip gelmediğini de bilmiyorum. Aradım, ulaşamadım, sağa sola baktım, karakola gittim. Üç çocuk nereye gider, ne yapar, aç mı, susuz mu, düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

Alan, son dönemde eşiyle aralarında önemli bir sorun olmadığını da savundu.

BABAANNEDEN ÇAĞRI: AÇ MI, SUSUZ MU BİLMİYORUZ

Çocukların babaannesi Deste Alan da gelini ve torunlarından haber alamadıklarını belirterek bulunmaları için çağrıda bulundu.

Deste Alan, "Torunlarımın bulunmasını istiyorum. İki gündür kayıplar. Aç mı, susuz mu? Nerede kaldılar? Ne oldular?" dedi.

Gelininin başka biriyle gitmiş olabileceğinden de şüphelendiğini söyleyen babaanne, bunun yalnızca kendi şüphesi olduğunu belirterek gören veya bilenlerin aileye haber vermesini istedi.