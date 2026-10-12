Siirt\'te iki otomobil çarpıştı, park halindeki 2 araç dahil 4 araçta hasar oluştu

Siirt'te iki otomobil çarpıştı, park halindeki 2 araç dahil 4 araçta hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Yeni Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken 4 araçta maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te çarpışan otomobiller park halindeki 2 araca da çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Siirt'in Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller, park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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