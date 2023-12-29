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Siirt'te inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt'te inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Siirt'te bir inşaatta çalışan İdris Geçgel, binanın dış sıvasını yaparken elektrik direğine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Geçgel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt\'te inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
29.12.2023 - 17:14,
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Siirt'te inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, bugün Barış Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan İdris Geçgel (54), binanın dış sıvasını yaptığı sırada çıktığı iskelenin elektrik direğine temas etmesiyle elektrik akımına kapılarak 2. kattan sert zemine düşerek ağır yaralandı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Geçgel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Geçgel, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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