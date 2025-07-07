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Siirt'te Kaçakçılıkla Mücadele Başarıları

Siirt\'te Kaçakçılıkla Mücadele Başarıları
07.07.2025 19:44
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Siirt'te düzenlenen operasyonlarla 2 milyon TL'lik vergi kaybı önlendi, asayiş olaylarında azalma yaşandı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde düzenlenen 15 operasyonla yaklaşık 2 milyon 114 bin TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini belirtti.

Haziran ayı Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Toıplantının ardından asayiş olaylarından terörle mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar geniş bir yelpazede yürütülen faaliyetlerin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda haziran ayına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vali Kızılkaya, "Haziran ayında Siirt genelinde toplam 472 asayiş olayı meydana geldi. Bu olaylarla ilgili olarak 517 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde yüzde 98 oranında, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise yüzde 87 oranında aydınlatma başarısı elde edildi. Özellikle jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı gibi olayların hiç yaşanmadığı belirtildi. Geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 17'lik bir azalma yaşandığı da vurgulandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda da önemli mesafe kat edildi. Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 36 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 4 kişi ve ifadesine başvurulmak üzere aranan 83 kişi olmak üzere toplam 123 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Terörle mücadele kapsamında il genelinde 21 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı 26 şahıs ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 42 hanede 103 kişiye bilgilendirme yapıldı. İl giriş ve çıkış noktalarında 9 bin 670 şahıs ile 2 bin 157 araç sorgulandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları da kararlılıkla sürdürüldü. Haziran ayında düzenlenen 58 uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda toplam 6 kilo 476 gram toz ve kubar esrar, 15 kilo 250 gram skunk, 4 gram eroin, 57 gram metamfetamin ve bin 102 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca, 124 metruk bina kontrol edildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde 15 operasyon düzenlendi ve 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan bu çalışmalarla yaklaşık 2 milyon 114 bin TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 108 olay meydana geldi. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 58 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 571 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitesi erişime kapatıldı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında Haziran ayı boyunca yapılan denetimlerde, yol izin belgesi olmadan seyahat eden 3 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ayrıca ilimizde bulunan mobil göç noktasında 2 bin 158 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu kişilerin 301'inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Trafik güvenliği kapsamında da önemli çalışmalar yürütüldü. Haziran ayında Siirt genelinde 27 bin 917 araç denetlendi. Denetimler sonucunda 28 sürücü belgesi geri alınırken, 188 araç trafikten men edildi. 2 bin 65 araç plakasına idari para cezası uygulandı. Toplam 123 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 72'si yaralanmalı, 51'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla 3 bin 437 motosiklet sürücüsü denetlendi, 32 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 1 bin 783 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi" diye konuştu.

Vali Kızılkaya, trafik kurallarına riayet edilmesi, aşırı hızdan kaçınılması ve emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti. Kızılkaya, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Siirt'in güvenliği, birliği ve bütünlüğü için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve kurumların müdürleri katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Kaçakçılıkla Mücadele Başarıları - Son Dakika

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