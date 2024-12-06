Siirt'in Pervari ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, şoför yara almadan kurtuldu.
İlçenin Ekindüzü köyü mevkisinde sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Şoför, kazada yara almadan kurtuldu. Maddi hasar oluşan kamyon, çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Kamyon Devrildi, Şoför Sağ Kurtuldu - Son Dakika
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