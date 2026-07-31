Siirt’te katı atık depolama sahasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Siirt'te evsel atıkların depolandığı katı atık depolama sahasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Conkbayır Mahallesi'nde bulunan katı atık depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler nedeniyle yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Gökçebağ Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve su tankerleriyle müdahale edildi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler muhtemel alevlenmelere karşı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangın söndürme çalışmalarına Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de lojistik destek sağladı. Koordineli çalışma sayesinde yangının katı atık sahasının tamamına yayılması önlendi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.