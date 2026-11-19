Siirt'te direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt merkez Eski Müftülük Caddesi'nde yaşandı. Direksiyonunun kilitlenmesi üzerine sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 49 ABJ 592 plakalı otomobil, bölünmüş yolda karşı şeride geçerek bu istikamette seyreden 33 BBA 544 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülerin ilk kontrolleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.