Siirt'te kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, maddi hasar oluştu
Siirt'in Doğan Mahallesi'nde öğle saatlerinde 56 ABH 387 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Kaza, öğle saatlerinde Doğan Mahallesi Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 ABH 387 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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